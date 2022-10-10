Hastaneye 100 metre kala yakıt bitti

Bursa'da, yolda yürürken iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğrayan Doğan Sünap karın bölgesinden bıçaklanarak yaralandı. Yardıma gelen 2 arkadaşının Sünap'ı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı aracın yakıtı hastaneye 100 metre kala bitti. Yolda kalan yaralının yardımına sağlık ekipleri yetişti.

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Yıldırım ilçesi , Sinandede Mahallesi’nde yolda yürüyen 24 yaşındaki Doğan Sünap iddiaya göre hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradı. Sünap’ı karın bölgesinden bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan genç arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen 2 arkadaşı, Doğan Sünap’ı araca bindirerek Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek istedi. Ancak hastaneye 100 metre mesafede aracın yakıtı bitti.

Yolda kalan gençlerin çağrısı üzerine hastanede bulunan sağlık ekibi kısa sürede yardıma geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sünap, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Doğan Sünapın sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken, polise verdiği ilk ifadesinde 2 kişinin bir anda kendisine saldırdığını ve saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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