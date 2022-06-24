Hatay’da 20 kilo el yapımı patlayıcı bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depoda 20 kilo el yapımı patlayıcı ile yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

Can ÇAPAR

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK-KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen Eren Abluka -12 Şehit J.Er Hacı Bestami GÜRZ (Amanoslar) operasyonu kapsamında 2 adet sığınak ve 1 adet depo tespit edildi.

Payas ilçesi kırsalında yürütülen arama taramalarda tespit edilen sığınak içerisinde geçmiş yıllarda araziye gizlenmiş vaziyette tuzaklanmış 20 kg EYP ile “A4” patlayıcı ve elektrikli kabloya bağlı 2 adet fünye ile depo içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, sığınak, patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.

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