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Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı

Tekirdağ’da site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine kaçan çocuğa araba çarptı.

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Havlayan köpekten korkup kaçan çocuğa araba çarptı

Olay, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı. Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.

Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken site sakinleri köpeğin salınmasına tepki gösterdi. Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşları korkuttuğu belirtilerek sahibine gerekli uyarının yapılması istendi. (İHA)

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