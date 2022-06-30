Havuza düşen minik Yiğit yaşama tutunamadı
Muğla’nın Ortaca ilçesinde su dolu yüzme havuzuna düşen 2 yaşındaki Yiğit Kesler yoğun bakımdaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Muğla'nın Ortaca ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde, 26 Haziran Pazar günü su dolu yüzme havuzuna düşen 2 yaşındaki Yiğit Kesler (2), doktorların tüm uğraşılarına rağmen yoğun bakımdaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
HAVUZDA HAREKETSİZ BULUNMUŞTU
2 yaşındaki Yiğit Kesler’in ortada gözükmemesi üzerine evde bulunan aile, çocuklarını evin bahçesinde bulunan havuzda hareketsiz vaziyette buldu.
Nefes alamadığı belirtilen ve hastaneye kaldırılan Yiğit Kesler buradaki müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Yiğit bebekten 4 gün sonra acı haber geldi ve doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Aile bu büyük acıyla adeta yıkıldı.