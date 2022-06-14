Hayat pahalılığı gelin arabasında: Milletin hepsi ‘Haa Hoo’ diyor
Gaziantep’te yeni evlenen bir çift gelin arabasını hayat pahalılığını yansıtan kelimelerle süsleyip, bölgede isyan edenlerin kullandığı "Milletin hepsi 'Haa hoo' diyor" diye yazdırdı.
Kentin kenar semtlerinden birisindeki bir gelin arabasının süslendiği fotoğraf sosyal medyaya yansıdı.
Emine ve Tuncay adlı iki gencin gelin arabası olarak kullandığı otomobilin arkasına, özellikle Günedoğu kökenli vatandaşların sıkışıp yardım istediği, isyan ettiği anlarda kullandığı ‘Haa Hoo' deyimi, “Milletin Hepsi ‘Haa Hoo’ diyor” şeklinde yansıtıldı.
Otomobildeki yazılarda ayrıca, dar gelirli insanların ödemekte zorlandığı elektrik, doğalgaz, ev kirası su, benzin kelimeleri de yer aldı.
Hayat pahalılığını yansıtan gelin arabasının sosyal medyadaki fotoğrafına çok sayıda yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı “İzahı olmayan şeyin, mizahı olur” yorumuyla durmak bilmeyen zamlara tepkisini dile getirdi.