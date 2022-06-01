Abone Ol

Hayvan kemiklerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonunun kasasındaki hayvan kemiklerinin arasına gizlenmiş halde 50 kilo 840 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:42 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.D. adlı şahsın kullandığı kamyonu takibe aldı.

Aracı ilçeye girişinde durdurarak arama yapan ekipler, kamyonun kasasında artık hayvan kemiklerinin içerisine gizlenmiş 7 poşet halinde toplamda 50 kilo 840 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Yapılan çalışmalarda şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.G. ve C.Ö. ise Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  (İHA)

Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi İlginizi Çekebilir Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bolu Emniyet Mersin Şanlıurfa uyuşturucu