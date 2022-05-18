Hayvancılık tesisinde yangın! Tonlarca balya saman kül oldu

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Köyü’nde bir hayvancılık tesisine ait samanlıkta çıkan yangın köye ve çevredeki tesislere korku dolu anlar yaşattı. Tonlarca balya saman kül oldu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Yaşyer Köyü'ndeki bir şirkete ait büyükbaş hayvan çiftliği ve tesisin saman balyalarının depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Alevlere önce tesiste çalışan işçiler ve köylüler ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 5 itfaiye arazözü, 1 su tankeri, 3 iş makinası ile 10 personel müdahale etti. Yangın anında tesisteki büyükbaş hayvanlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Sabaha kadar süren yangında tonlarca balya saman ve hayvan yemleri kül oldu. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başladı.

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