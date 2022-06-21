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HDP kongresi divan başkanı tutuklandı

İzmit'te HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresinde 'terör örgütü propagandası' yapmaktan gözaltına alınan divan başkanı Selahattin Yılmaz tutuklandı.

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HDP kongresi divan başkanı tutuklandı

İzmit’te önceki gün gerçekleştirilen HDP Kocaeli İl Başkanlığı kongresine katılan divan başkanı Selahattin Yılmaz, polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen Yılmaz, burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Selahattin Yılmaz ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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