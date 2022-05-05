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HDP’li eski belediye başkanı, İzmir’de yakalanıp tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, 'terör örgütü üyesi olmak'tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı. Arslan, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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HDP’li eski belediye başkanı, İzmir’de yakalanıp tutuklandı

Ceylanpınar’ın aynı zamanda avukat olan HDP’li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

Karşıyaka’da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir’in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi’ne konuldu. İsmail Arslan hakkında, ‘PKK terör örgütüne üye olmak’ suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi. (DHA)
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