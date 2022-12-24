Hırsızı, muayene fişi yakalattı

Denizli’nin Tavas ilçesinde çiftçinin sulama ekipmanını çalan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Tavas ilçesindeki üreticiler son dönemde sulama ekipmanın çalınması nedeniyle jandarmaya şikâyette bulundu.

Pek çok çiftçiyi mağdur eden hırsızlık olayının ardından Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri soruşturma başlattı.

JASAT dedektifleri hırsızlık olayından 20 gün sonra bölgede şüpheli bir kişi ve aracını tespit etti.

Bir süre takibe alınan araç daha sonra durdurularak ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Araç içinde yapılan aramada jeneratör, su pompası ve elektrik panosu gibi çalıntı olduğu düşünülen ekipman ele geçirildi.

Şüpheli jandarmaya ısrarla malzemelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek hırsızlık malı olduğunu kabul etmedi.

Fakat malzemeler arasında bulunan elektrik panosu içinde çamura bulanmış, yırtık bir hastane muayene fişine rastlayan JASAT bu fişin izini sürdü.

Uşak Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nden alınan muayene fişinin Uşak'a bağlı Ulubey Belediyesi'nde görevli bir memura ait olduğu ortaya çıktı.

Yapılan görüşmede belediyeye ait depodan da malzeme çalındığı anlaşıldı. Denizli'ye gelen belediye memuru bulunan malzemelerin belediyeye ait olduğunu doğruladı.

Şüpheli hakkında hem Tavas'taki sulama kanalından hem de Ulubey'deki belediye deposundan hırsızlık suçlamasıyla işlem yapıldı.

32 yaşındaki şüpheli Ferhat A.'nın yapılan kontrolünde iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı.