Hırsızlar camiyi karanlıkta bıraktı

Kablo hırsızları, Türkiye’nin en büyük camileri arasındaki Adana Sabancı Merkez Cami’yi karanlıkta bıraktı.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kablo hırsızları, Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan ve yaklaşık 30 bin kişiye aynı anda ibaret imkanı sağlayan Adana’daki Sabancı Merkez Cami'yi karanlıkta bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, Sabancı Merkez Cami'nin de bulunduğu Merkez Park yakınlarında bir işyerinin kablolarını çalmak isteyen hırsızlar bu arada Merkez Cami'nin kablolarına da zarar verdi. Bunun üzerine cami karanlıkta kalırken, akşam ve yatsı namazı da aksadı. Özellikle yatsı namazına gelen cemaat camiyi karanlıkta görünce namaz kılamayıp başka camilere yöneldi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise hırsızların bir işyerinin kablolarını çalmaya çalıştıklarını bunun yaparken caminin kablolarına da zarar verdiklerini bu yüzden elektriklerin kesildiğini, hırsızların ise güvenlik kuvvetlerinin devriye görevi nedeniyle amaçlarına ulaşamadan kaçtıklarını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir Bakır kabloları gündüz vakti vinçle sökerek çaldılar

İlginizi Çekebilir Kablo hırsızlarını ceset arayan polisler suçüstü yakaladı