Hırsızlar camiyi karanlıkta bıraktı
Kablo hırsızları, Türkiye’nin en büyük camileri arasındaki Adana Sabancı Merkez Cami’yi karanlıkta bıraktı.
Kablo hırsızları, Türkiye'nin en büyük camileri arasında yer alan ve yaklaşık 30 bin kişiye aynı anda ibaret imkanı sağlayan Adana’daki Sabancı Merkez Cami'yi karanlıkta bıraktı.
Edinilen bilgilere göre, Sabancı Merkez Cami'nin de bulunduğu Merkez Park yakınlarında bir işyerinin kablolarını çalmak isteyen hırsızlar bu arada Merkez Cami'nin kablolarına da zarar verdi. Bunun üzerine cami karanlıkta kalırken, akşam ve yatsı namazı da aksadı. Özellikle yatsı namazına gelen cemaat camiyi karanlıkta görünce namaz kılamayıp başka camilere yöneldi.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise hırsızların bir işyerinin kablolarını çalmaya çalıştıklarını bunun yaparken caminin kablolarına da zarar verdiklerini bu yüzden elektriklerin kesildiğini, hırsızların ise güvenlik kuvvetlerinin devriye görevi nedeniyle amaçlarına ulaşamadan kaçtıklarını söylediler.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.