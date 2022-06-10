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Hırsızlık şüphelisinin yakınları polisi taşladı

Kırklareli’de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin yakınları polise tepki gösterdi, 1 polis memuru yaralandı.

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Hırsızlık şüphelisinin yakınları polisi taşladı

Motosikletli polis timleri Yayla Mahallesi Adak Sokak üzerinde hırsızlık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Daha sonra şüphelinin yakınları polis ekiplerine taş atmaya başladı. Taşın isabet etmesi sonucu bir polis memuru başından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine yaralı polis 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştıra Hastanesine kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan ekipler hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi ve polis memurunu yaralayan şüpheliyi gözaltına aldı. (İHA)

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