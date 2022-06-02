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Husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvanları otlatma meselesinden çıkan kavgada Aydın Dişçi öldü, babası Hasan Dişçi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 16:45 - 02 Haziran 2022 Güncellenme:
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Husumetli ailelerin kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Ulubey ilçesi Külçen köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile arasında arazide hayvanlarını otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Aydın Dişçi tabancayla, babası Hasan Dişçi ise darp edilerek yaralandı.

Aydın Dişçi

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın Dişçi’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Hasan Dişçi ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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