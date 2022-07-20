Husumetlilerine balkondan ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Erkan A.nın aralarında husumet bulunan kişilere evinin balkonundan tüfekle ateş etti. Ziya Dilbaz yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Alacabük Köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. aralarında arsa meselesi nedeniyle husumet bulunan Ziya Dilbaz, Eyüp D. ve İstanbul’da polis olan Hüseyin D.yi görerek, tartıştı.

Erkan A. evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ziya Dilbaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erkan A. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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