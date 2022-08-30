Husumetlisini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Burhan Can (28), karşılaştığı husumetlisi Deniz Kutlu'yu (24) tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Can, ifadesinde, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana küfredince vurdum" dedi.

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Sarıhamzalı Mahallesi’nde 12 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında evinden çıkan Deniz Kutlu, husumetlileri Burhan Can (28), Mehmet E. (23) ve Ramazan E. (20) ile karşılaştı.

2021’de bir kavgada bacağından tabanca ile vurulan Mehmet E., olaya karıştığını iddia ettiği Deniz Kutlu ile tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Burhan Can, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu’yu sırtından ve kolundan vurdu. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

“BANA BORCU VARDI, ÖDEMEDİ”

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Kutlu, kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandığı evi tespit edip, harekete geçti.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan Can, sorgusunda, “Deniz’in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana küfredince vurdum” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Can tutuklandı, kuzenler Mehmet E. ile Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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