İBB, Kadıköy ve Üsküdar’daki kaçak büfeleri yıktı
İstanbul’un sahillerini kaçak yapılardan arındırıyor. Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahillerindeki kaçak büfelerin yıkımı tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak ile Kadıköy sahilindeki kaçak yapılara müdahalede bulundu.
Salacak'ta, imar planında yeşil alan olarak gözüken parseldeki kafenin bir kısmı geçtiğimiz yıl aralık ayında yıkılmıştı.
Mahkemenin, İBB lehine karar vermesi üzerine kaçak kafenin yıkımı bu hafta tamamlandı.
Kadıköy sahilde bulunan büfelerin ise geniş bir alanı işgal ettiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İBB Zabıta ekipleri üç büfeye ait işgalli yapıları ortadan kaldırdı.