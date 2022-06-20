İBB: Emirgan cezası ile ilgili mahkemeye başvuracağız

Emirgan Korusu'ndaki izinsiz ağaç kesimi yapıldığı iddialarına İBB'den ikinci kez açıklama yapıldı. İBB'nin haksız suçlamalar ve dayanıksız cezalarla ilgili olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesine başvuracağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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İBB, Emirgan Korusu'nda ağaçların kesildiği iddiaları üzerine geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak koruda orman idaresi tarafından izin verilen 130 adet kuru ağacın kaldırıldığı ve yerine sağlıklı ağaçların dikiminin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu işlemin 2002 yılından bu yana yapılan rutin bir ormancılık işlemi olduğu vurgulanmıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü de açıklama yaparak İBB'nin daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak 54 ağacı daha kestiğini savunmuştu. İBB bunun üzerine konuyla ilgili ikinci kez açıklama yaptı.

“MÜDÜRLÜĞÜN AÇIKLAMASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Emirgan korusu, İBB mülkiyetindeki 11 tarihi yeşil alandan biri. İBB, İstanbulluların sahibi olduğu Emirgan korusuna da gözü gibi bakıyor. Üzerine düşen sorumluluğu, dürüstçe ve eksiksiz yerine getiriyor” denildi.

“ONAYLI RAPOR DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILDI”

Açıklamada, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2021 tarihinde Emirgan Korusu'nda yapılan kuru ağaç tespiti çalışmaları sonucu düzenlenen 30 Aralık 2021 tarihli “Olağanüstü Hasılat Etası” raporunun, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce onaylandığı, sahadaki işlemlerin bu onaylı raporun izni doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.

2002'DEN BU YANA YAPILIYOR

Emirgan korusunda 2002 yılından bu yana aynı işlemlerin yapıldığı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hazırlanan ve 3 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından kabul edilen ve 2013-2022 yıllarını kapsayan “Ekolojik Temelli Sosyal ve Kültürel Fonksiyona sahip Emirgan Korusu Amenajman ( Ormanda kesilmesi gereken ölü ağaçların doğal denge gözetilerek, düzenlenmesi) 1. Revize Planı”nın bugüne kadar sorunsuz şekilde uygulandığı aktarıldı. Planın tüm çalışmalarının 20 yıldır İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliğinin denetiminde gerçekleştirildiği kaydedildi.

130 ÖLÜ AĞACIN YERİNE 175 YENİ YETİŞKİN AĞAÇ DİKİLİYOR

Emirgan Korusunda kuru ve devrilme riski taşıyan ağaçların, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tespit edildikten sonra raporun, işlem yapılmak üzere İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğü'ne iletildiği belirtildi.

Tespiti Orman İdaresince yapılan ve yine idarenin onayı ve izniyle tehlike arz eden 130 kuru ağacın, 13 -16 Haziran 2022 tarihlerinde alandan uzaklaştırıldığı ifade edildi. Açıklamada “ Zaman kaybedilmeden, kaldırılan ölü ağaçların yerine 17 Haziran tarihi itibariyle yeni, sağlıklı yetişkin ağaç dikimi işlemine başlandı. Ay sonuna kadar 13 farklı türden toplam 175 yeni ağaç Emirgan Korusuna kazandırılacak” denildi.

DENETİMDE FAZLA AĞAÇ KESİMİ YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada “Kamuoyuna maksatlı yalan bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde Emirgan Korusunda bağlı ekipler ile denetim yaptı. Orman Bölge Müdürlüğünce kaldırılmasına izin verilen ağaç adedinden fazla ağaç kesimi yapılmadığı İBB ekipleri ile birlikte tespit edildi” denildi.

“ÖLÜ AĞAÇLARIN DIŞINDA TEK AĞAÇ KESİLMEDİ”

Orman idaresinin açıklamasında, izin kapsamında kaldırılan ağaçlardan 54 tanesinde resmi damga bulunmadığı gerekçesiyle ceza kesildiği belirtildi. İşaretlerin bir kısmının Orman İdaresinin ekiplerinin de kabul ettiği şekilde, damganın ağaçların süngerimsi yapısından, yüzeylerindeki mantarlaşma ve çevre şartlarından dolayı silindiği bilindiği halde, yanıltıcı, gerçeklerden uzak bir şekilde kamuoyunun yanıltıldığı vurgulandı.

Açıklamada “Belirlenen ölü ağaçların dışında tek bir ağaç kaldırılmadı. Hangi ağaçların kaldırılacağı bilgisi (üzerlerinde çevre koşulları nedeniyle silinen ya da damgalanması unutulanlar dışında) ve 23.09.2021 günü sahada yapılan tespit ile belirlenen ağaçların listesi hem Orman İdaresinde hem de İBB ekiplerinde bulunuyor” denildi.

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLECEK

Açıklamada “Kamuoyunu yanıltıcı, gerçeklerden uzak, yanlış bir algı oluşturmak amacındaki bu sorumsuz açıklamanın ardından, korularımızı korumak ve sürdürülebilir gelişimine katkı vermek için çaba gösteren tüm belediye çalışanlarının emeğini, alın terini hiçe sayanlar hakkında, İBB aleyhine kesildiği beyan edilen para cezasının tarafımıza tebliğ edilmesinden hemen sonra yasal haklarımızı kullanarak İstanbul Bölge İdare Mahkemeleri yoluyla itiraz edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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