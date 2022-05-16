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İçişleri: 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri: 1 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’da çözülmenin devam ettiği belirtilerek “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 31’e yükseldi” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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