İçişleri: Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Siirt’in Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevki kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor. (DHA)