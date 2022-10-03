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İçişleri: Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri: Siirt’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında, Siirt’in Pervari ilçesi Bestler Dereler-Herekol bölgesi Dişlitepe mevki kırsalında 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor. (DHA)

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