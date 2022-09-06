‘İcra müdürünün arkadaşıyım’ diyerek dolandıranlar tutuklandı

Mersin’de icradan düşük bedelle ev almak isteyen İ.N, dolandırıldı. Ev alma hayali ile yapılan dolandırıcılık polis engeline takıldı. Kamera kayıtlarıyla belirlenen iki dolandırıcı ise tutuklandı.

Ali Ekber ŞEN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin’de icra müdürünün ismini kullanarak icradan ucuza ev alma hikayesiyle bir şahısı 198 bin TL dolandıran 2 şüpheli polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kamera kayıtlarıyla tespit edilip yakalanan 2 şüpheli tutuklanırken, dolandırılan paranın 90 bin TL’si ele geçirildi.

İddiaya göre, ev almak isteyen İ.N. kendisini Hacı ismiyle tanıtan K.B’nin Mersin icra müdürünün arkadaşı olduğunu kurumdan satışa çıkan dairelerde kolaylık sağladığını, icra yoluyla daire satın alınması durumunda kurum müdürünün 6 bin TL, kendisinin de 5 bin TL komisyon aldığını söyledi. İ.N. sözde 198 bin TL' ye icradan satışa çıkacak daire için önden 98 bin TL, daha sonra da kendisini memur olarak Murat takma ismiyle tanıtan V.B.’ye 100 bin TL verdi.

Ardından şahıslara ulaşamayan ve daire ile ilgili bir gelişme olmayınca da dolandırıldığını anlayan İ.N. şikâyetçi oldu. Savcılığa yaptığı şikayet sonrası harekete geçen Asayiş Şube Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amirliği, çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Polis, olayla ilgili adliye başta olmak üzere çok yönlü kamera ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli şahısların K.B. (56) ve V.B. (30) olduğunu tespit etti. Kimlikleri belirlenen 2 dolandırıcı polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evinde ise 90 bin 200 TL para ele geçirilip dolandırılan şahsa teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler K.B. (56) ve V.B. (30) çıkartıldıkları mahkemece ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir Dolandırıcılık için çağrı merkezi kurmuşlar