Ihlamur Kasrı’nın koruma statüsü değiştirildi

Ihlamur Kasrı Doğal Sit alanı, bakanlık oluru ile "Doğal İsit-Nitelikli Doğal koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şehrin merkezinde yoğun yapılaşmanın ortasında asırlık ağaçlarıyla İstanbullulara biraz olsun nefes aldıran Ihlamur Kasrı’nın koruma statüsü değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan tebliğ şöyle:

İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi sınırlarında yer alan Ihlamur Kasrı Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 01.06.2022 tarihli ve 3790035 sayılı OLUR' u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. Tescil kararı 14.06.2022 tarih ve 31866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’ de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur.” hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU YERLEŞİM, TURİZM TESİSİ YAPILABİLİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 16.10.2019 tarihinde aldığı “Doğal SİT Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı”na göre “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilen yerlerde düşük yoğunluklu yerleşim planlaması yapılabiliyor. İlke Kararı'na göre bu alanlarda turizm tesisi hatta madencilik faaliyeti dahi yapılabiliyor.

İlginizi Çekebilir 'Koruma alanı ilan edilen bölgenin yüzde 20'si yandı'