İki ev yandı anne ve oğlu ölümden döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki evin kül olduğu yangında gözleri görmeyen oğlu ile annesi ölümden döndü. Yangının hemen ardından eve gelen öğretmen ise evinin yandığını göz yaşlarına boğuldu,. Yangın mahallede korku ve heyecan yarattı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi Mercan Sokak'taki iki katlı ve 4 dairenin bulunduğu evin birinde bilinmeyen bir nedenle yangın. Yangın büyük bir hızla büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ANNE VE OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

38 yaşındaki Dolunay S.'nin evinin salonunda televizyonun düşmesi ile başladığı iddia edilen yangın sırasında odasında uyumakta olduğu iddia edilen ve gözleri görmeyen 14 yaşındaki oğlu M.S. Yangın sırasında odasında uyumaktayken son anda annesinin yardımı ile bahçeye çıkarıldı. Hızla büyüyen yangın bitişik daireye sıçradı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Plajda arkadaşları ile birlikte olan Beden Eğitimi Öğretmeni Aslıhan Şendil evinin yandığını görünce dakikalarca gözyaşı döktü. Aslıhan öğretmeni komşuları sakinleştirdi. Yangın bir saat kontrol altına alınırken binadaki iki ev tamamen yandı diğer iki evde kısmen zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangın ile ilgili olarak mal sahipleri yangının başladığı kiracı Dolunay S.'den şikayetçi oldu. Dolunay S. ifadesi alınmak üzere polisler tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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