Abone Ol

İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir (78), vefat etti. Ağabeyinin vefat haberine dayanamayan Muzaffer Özdemir de (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Aynı gün 1 saat arayla vefat eden ağabey ile kardeşi yan yana toprağa verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti

Kronik rahatsızlıkları bulunan Sami Özdemir, dün saat 08.00 evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Sami Özdemir’in acı haberi, özel bir hastanede KOAH tedavisi gören kardeşi Muzaffer Özdemir’e verildi.

Ağabeyinin vefatını öğrenen Özdemir de saat 09.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı gün hayatını kaybeden kardeşler için Ulubey ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesinde bugün öğlen vakti cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, Yenimahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. (DHA)

Anne kalbi, kazada ölen oğlunun acısına dayanamadı İlginizi Çekebilir Anne kalbi, kazada ölen oğlunun acısına dayanamadı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster