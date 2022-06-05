İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı.
Salihli’den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki otomobil Sart Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)