Abone Ol

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı 

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki yolcu hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı 

Salihli’den Ahmetli yönüne giden Nesil G. (27) yönetimindeki otomobil ile Murat B (36) yönetimindeki otomobil Sart Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.


Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Kılıç (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonucu sürücüler Nesil G, Murat B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan M.G (19), C.G (19), Y.K (58) ve E.B (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kaza Manisa otomobil