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İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası 

Beşiktaş'ta yol ortasında iki taksici arasında müşteri nedeniyle kavga çıktı. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya böyle yansıdı.

Yayınlanma: 10:44 - 12 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halindeki iki taksici arasında yolda bekleyen müşteri nedeniyle tartışma çıktı.

Araçlarından inen taksiciler tartışma büyüyünce tekme tokat kavgaya etti. Akan trafiğin ortasında birbirlerine yumruk atan taksicileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

İki taksici vatandaşların uğraşları sonucu sakinleşti. Polis merkezine götürülen iki taksicinin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İki taksicinin yumruklu kavgası ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. (DHA)

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