İndirimli cezaya tepki davası: Sözlerim adalet sistemineydi

Ankara'da bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü Çağdaş Şenyüz'e, iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine tepki gösterdiği için dava açılan baba Menderes Gündüz, "Sözlerim hakim ve savcıya değil, adalet sistemineydi" dedi.

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Batıkent Çakırlar Caddesi’nde geçen yıl 15 Temmuz’da, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz’ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi.

Şenyüz’ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Ankara 57nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,’e ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi, daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi.

Karar okunurken, Umut Gündüzün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, “Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız” diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.

3 YIL 9 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Cumhuriyet Savcısı Emre Gültek ve Hakim Tuğçe Maden’in şikayeti üzerine, baba Menderes Gündüz hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sanık Menderes Gündüz’ün, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçunu işlediği belirtilerek, 1,5 yıldan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

‘SÖZLERİM ADALET SİSTEMİNEYDİ’

Ankara 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Menderes Gündüz ile avukatlar katıldı. Mahkemede savunmasını yapan Menderes Gündüz, suçlamaları reddederek, “Ben kimseyi tehdit ve hakaret etmedim. Mahkemede bize yeterince söz imkanı verilmedi. Hakime hanım kararında ‘4 yıl’ deyince başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Karardan sonra sanığın tavır ve davranışları da bizi çok üzdü. Bu duruma çok sinirlendim.

Sözlerim hakim ve savcıya değil, adalet sistemineydi. Oğlumuzu kaybettikten sonra tek tutunduğumuz dal adaletti. Sanık dava sürecinde hiç pişmanlık göstermedi. Bize hep bıyık altından pis pis güldü. Karardan sonra sanıkla bir daha yüz yüze gelemeyeceğim için sinirlenerek adalete olan sitemimi dile getirdim. Kastım hakim ve savcıya değildi, beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi içi duruşmayı erteledi. (DHA)

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