İneklerini aradığı arazide yaralı bulundu, hastanede öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde, araziden dönmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateş (54), yakınları tarafından arazide kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ateş, kurtarılamadı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Kulu’ya 27 kilometre uzaklıktaki Burunağıl Mahallesinde meydana geldi. Araziden gelmeyen ineklerini aramaya çıkan Ahmet Ateşin dönmediğini fark eden yakınları, cep telefonundan ulaşmaya çalıştı.
Telefonunu açmayan Ateş’i aramaya çıkan yakınları, mahalle dışında boş arazide kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan yakınları, otomobile aldıkları Ateş’i hastane yolunda karşılaştıkları ambulansa teslim etti. Kulu Devlet Hastanesine götürülen Ateş, kurtarılamadı.
Boğa saldırısına uğradığı ihtimali üzerinde durulurken, Ateş’in hareketsiz yattığı arazide etrafında bulunan boğadan savcının talimatıyla örnekler alındı. Ön otopsisi Kulu Devlet Hastanesinde yapılan Ahmet Ateşin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Merkezi’ne gönderildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)