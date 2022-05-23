İngiliz turisti bıçaklayan gaspçılar yakalandı

İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerinde İngiliz turist Alister Gray’i (32) bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Gray’in hastanedeki tedavisi devam ederken olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Habip ATAM

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İnşaat mühendisi Alister Gray, bir süre önce tatil için İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otele yerleşen İngiliz turist, geçtiğimiz cuma günü Beyoğlu'na gitti. Taksim'de dolaşan ve bir eğlence mekanında alkol alan Gray, saat 02.30 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde yürümeye başladı.

7 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Yaya olarak metroya doğru giden İngiliz mühendis bir süre sonra 4 kişiyle karşılaştı. Şüpheliler Gray'ı durdurarak telefonunu istedi. İngiliz turist telefonunu vermeyince bıçak çeken şüpheliler, Alister Gray'ı 7 yerinden yaraladı. Saldırganlar kaçarken, kalbinin üst bölümü ve ensesinden de yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yaralanan Gray yoğun bakıma alınırken polis, şüphelileri yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Saldırganların eşgalleri belirlendi. Polis ekiplerince yapılan 2 günlük kesintisiz çalışmada 4 şüpheli de belirlendi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, Abdurrahman B., Enes Y., Seyithan E. ve U.A. (16) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheliler tutuklanırken, Gray'in saldırıya uğradığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

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