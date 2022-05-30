İnşaat alanında göçük: 2 yaralı

Erzincan'da inşaat alanında meydana gelen göçükte enkaz altına kalan 2 işçi yaralı kurtarıldı.

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Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat alanının bitişiğinde bulunan bir otelin arka kısmında çalışma yapan Mehmet Ali Koyun ve Medet Kotan isimli iki işçi göçük meydana gelmesi üzerine enkaz altında kaldı. Yaralı işçiler vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen ilgili ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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