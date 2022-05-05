İnşaat işçisi boynu ranzaya sıkışmış halde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otel inşaatında çalışan bir işçi, boynunun ranzanın demirleri arasına sıkışmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Kaynar Mevkii'nde bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir otelin inşaatın çalışan işçiler arkadaşları 36 yaşındaki Hafız Emin'i boynu ranza demirine sıkışmış vaziyette ölü olarak buldu. Şantiye çalışanları olay yerine ambulans ve güvenlik güçlerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç ay önce Bodrum'a çalışmaya gelen Hafız Emin'in öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Emin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili şantiyede çalışan 4 işçi ve bir ustanın ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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