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İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

Aksaray'da serinlemek için bir inşaatın temelinde biriken suya giren ve boğulma tehlikesi geçiren İhsan Şahin (15), tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.   

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İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan, 14 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, 21 Ağustos tarihinde  Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İhsan Şahin, serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya girdi. Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken, Şahin gözden kayboldu.

14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri yaptıkları arama sonucu Şahini sudan çıkardı. Şahin, tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. (DHA)

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