İnşaat temelinde biriken suya giren İhsan’ın durumu ağır
Aksaray'da serinlemek için bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya giren İhsan Şahin (15), bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekiplerince sudan çıkarılıp hastaneye kaldırdığı Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İhsan Şahin serinlemek için arkadaşlarıyla bir inşaat için açılan çukurda biriken suya girdi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken, Şahin gözden kayboldu. Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri Şahini sudan çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Haberi alıp, hastaneye gelen İhsan Şahin’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA)