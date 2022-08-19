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İnşaatın 4’üncü katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir apartman inşaatının 4'üncü katından düşen kalıp ustası Hafız Yücel (39), hayatını kaybetti. 

Yayınlanma: 13:08 - 19 Ağustos 2022 Güncellenme:
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İnşaatın 4’üncü katından düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Beşağaç Mahallesi Nallıhan yolundaki apartman inşaatının 5’inci katı için beton kalıbı çakan Hafız Yücel, dengesini kaybedip, 4’üncü kattan zemine düştü.

Hareketsiz kalan Yücel’i gören iş arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Yücel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yücel’in cansız bedeni, morga kaldırılırken, inşaatta çalışmalar sonlandırıldı. İnşaat firması hakkında ise soruşturma başlatıldı. (DHA)

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