İnşaatta 4’üncü kattan düşen sıva ustası öldü

Adıyaman'da, 5 katlı inşaatın 4'üncü katında çalışırken beton zemine düşen sıva ustası Hüseyin Coşkun (61), hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden 5 katlı inşaatın 4’üncü katında sıva ustası olarak çalışan Hüseyin Coşkun, iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Coşkun, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan inşaat ustası, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Coşkun’un cenazesi adli tıp kurumu otopsi merkezindeki incelemenin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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