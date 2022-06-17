İnternet üzerinden kaçak sigara satışına gözaltı

Malatya’da jandarma tarafından, internet alışveriş sitesi üzerinden faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca, internet alışveriş sitesi üzerinden sosyal medya Açık Kaynak Araştırması (AKAR) ile yapılan istihbari çalışma sonucunda bir şahsın faturasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edildi.

Yeşilyurt ilçesinde Kendirli mahallesinde şahıs ile buluşma sağlandı. Şahsın kaçak sigaraları rızaen göstermesi üzerine yapılan operasyonda, 10 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. (İHA)

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