Abone Ol

İnternette tanıştığı kadın 14 yaşındaki kızı kaçırdı

Sakarya'da internette tanıştığı 14 yaşındaki kızı kaçıran 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İnternette tanıştığı kadın 14 yaşındaki kızı kaçırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 14 yaşındaki S.A, ağustos ayında internetten S.Ç. adlı kadınla tanışarak evini terk etti. S.A’nın ailesi, bir televizyon kanalındaki programa çıkarak kızlarının eve dönmesi çağrısında bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kız çocuğu bulunurken, gözaltına alınan S.Ç, adli makamlarca serbest bırakıldı.

S.A’nın ek ifadesinin ardından S.Ç. ile şüpheliler G.Y. ve M.E.A, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüpheli, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “çocuğu fuhşa teşvik etme” suçlarından tutuklandı. (AA)

Halk otobüsünde iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etti İlginizi Çekebilir Halk otobüsünde iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster