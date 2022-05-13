Iraklının 4 bin dolarını alan sahte polisler de Iraklı çıktı!

Esenyurt'ta, Irak uyruklu Fooad Sebry Mahmuda kendilerini polis olarak tanıtıp, tehdit ederek 4 bin dolar parasını alan yine Irak uyruklu Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

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Olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki yıldır Türkiye’de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi. Mahmud’un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı.

4 BİN DOLARINI ALDILAR

Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud’a “Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım” dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud’un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sahte polisler ve Mahmud’un konuştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Ahmad A.D.A. ve Maan Q.F. olduğunu belirledi. 2 şüphelinin Pınar Mahallesinde bulunan bir sitede yaşadığını belirleyen polisler, sahte polisleri kaldıkları adreste yakaladı. Parasını kaptıran Mahmud, 2 şüpheliyi teşhis etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Iraklı sahte polisler, adliyeye sevk edildi. (DHA)

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