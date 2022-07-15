Abone Ol

Irmağa düşen çocuk kayboldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü Zamantı Irmağı'nda kaybolan N.D.'nin (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Irmağa düşen çocuk kayboldu

Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Zamantı Irmağı’nda meydana geldi. Kent merkezinde yaşayan N.D., ailesiyle Zamantı Irmağı çevresine geldi. Irmak kenarında oturan N.D., yanındaki 2 arkadaşıyla bir anda suya kapıldı.

Yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, N.D. ise gözden kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, N.D.’nin bulunması için çalışma başlattı. (DHA)

16 yaşındaki kız barajda boğuldu İlginizi Çekebilir 16 yaşındaki kız barajda boğuldu Serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda boğuldu İlginizi Çekebilir Serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda boğuldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster