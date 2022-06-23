İş insanı ‘tehdit ve yağma’ suçlamasıyla tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ‘ihalesini iptal ettirmeme' karşılığında bir iş insanından para istediği ve tehdit ettiği iddia edilen iş insanı İrfan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Daha önce de hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu ihalelerine fesat karıştırma iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan iş insanı İrfan G., bu kez ‘şantaj ve tehdit’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, İrfan G.’nin ‘ihalesini iptal ettirmeme’ karşılığında bir iş insanından para istediği ve tehdit ettiği öne sürüldü. Söz konusu parayı vermediği ve ihaleden çekilmediği için de iş insanına ait işyerinin, İrfan G.’nin yönlendirdiği kişiler tarafından kurşunlandığı iddia edildi.

İş yeri sahibinin suç duyurusu üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İrfan G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

yaptığı suç duyurusuyla çete üyeleri yakalandı. İfadelerinde kendilerini İrfan Güneş'in azmettirdiğini itiraf ettiler. Hakkında ‘tehdit, şantaj ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçlarından işlem yapılan şüpheli İrfan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.