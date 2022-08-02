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İş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta bir tekstil atölyesinde çalışırken kolunu iş makinesine kaptıran yabancı uyruklu erkek şahıs hayatını kaybetti.

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İş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek şahıs, iş yerindeki kumaş sıkıştırma makinesine kolunu kaptırdı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu kolu kopan ve kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, iş yerinde olaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler savcılığın kararıyla olayın yaşandığı iş yerini mühürledi. İHA

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