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İş makinesini sahile getirip kepçesinden denize atladılar

Kastamonu’nun Abana ilçesinde sahile iş makinesi ile gelen bir grup, çıktıkları kepçeden denize atladı. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yayınlanma: 11:59 - 29 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Kastamonu'nun Abana ilçesinde iş makinesinin kepçesinden denize atlayan şahıslar, ölüme davetiye çıkardı. İş makinesi ile sahile gelen vatandaşlar, kepçeden denize atladı.

O anlar ise duruma tepki gösteren vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde şahısların bir kısmı denizde olan iş makinesinin kepçesine çıktıkları ve kepçe yükseldikten sonra denize atladıkları görülüyor. (İHA)

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