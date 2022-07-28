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İş yeri önünde oturan husumetlisini defalarca bıçakladı

Malatya’da iş yerinin önünde otururken, husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan B.B. yaralandı. Kameraların anbean kaydettiği olay sonrası kaçan zanlı ise olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

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İş yeri önünde oturan husumetlisini defalarca bıçakladı

Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde 14.30 sularında Kitap Sokak içerisindeki işyerinin önünde oturan B.B., husumetlisi H.G.nin (20), bıçaklı saldırısına uğradı. B.B. peş peşe aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, H.G. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler H.G.'yi ikametine yakın bir bölgede kovalamaca sonrası olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. (İHA)

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