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İşçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 yaralı

Giresun'da tadilat yapılan otelde asansör kabini işçilerin üzerine düştü. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. 

Yayınlanma: 14:09 - 13 Mayıs 2022 Güncellenme:
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İşçiler asansör altında kaldı: 1’i ağır 3 yaralı

Giresun Limanı yanındaki Atatürk Bulvarı’nda tadilat yapılan otelin asansör boşluğunda çalışan 3 işçinin üzerine kabin düştü. İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin çalışması ile bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Ahmet Dağdeviren olay yerinde hayatını kaybetti, Metin Demir ile Sinan Arslan da ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağdeviren’in cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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