İşçiler, çuval yükledikleri asansör ile birlikte 7. kattan zemine düştü

İstanbul Kartal’da 11 katlı binanın 7. katındaki bir dairede tadilat çalışması yapan Afgan uyruklu 2 işçi, daireden çıkardıkları molozları asansöre koyup kendileri de asansöre bindi. Aşırı yüke dayanamayan asansör bir anda eksi 2. katın zeminine düştü. Asansörde bulunan 2 işçi yaralandı.

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Kartal'da Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 7. katındaki dairede tadilat çalışması yapan Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri isimli Afgan uyruklu 2 işçi, daireden çıkan molozları çuvallara yükleyip çuvalları da asansöre koydu.

Saat 10.15 sıralarında çuvalları koyduktan sonra işçiler de asansöre bindi. İddiaya göre aşırı yüke dayanamayan asansör, 7. kattan zemine düştü.

Asansör içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 2 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)