İşçileri taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde ceviz toplamaya giden işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çan’ın Yaykın köyünden Derenti köyündeki Taş Ocakları Mevkisinde bulunan tarlaya ceviz toplamaya giden Lütfü Mert idaresindeki traktör, yoldan yaklaşık 5 metre aşağıya devrildi.
Kazada, sürücü Mert olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Çan Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA