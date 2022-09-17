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Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Isparta’da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Eski Sanayi Mahallesi 3203. Sokak’taki evinde yalnız yaşayan Orhan Çelikörs’ten (69) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Binanın kapısını açan polis ekipleri, Çelikörs’ün hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Çelikörs’ün cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AA

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