İstanbul Havalimanı’nda külçe altın operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda Dubai'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla külçe altın getiren şüpheliler yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Dubai’den Türkiye’ye külçe altın getirdiğini tespit ettiği şüphelilere operasyon düzenledi.

8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen operasyonda, şüpheli N.Ç ve T.C.İ ile Türkiye’de yasadışı bahis organize ettiği belirlenen İ.Y. ile yanındaki Ü.G.Ç isimli şüpheliler gözaltına aldı.

Şüphelilerde yapılan aramada, N.Ç.’nin valizinde her biri 1 kilogram ağırlığında 3 külçe altın, 74 bin 600 dolar ile 209 bin 785 BAE dirhemi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.G.Ç, T.C.İ. İ.Y. serbest bırakılırken, N.Ç isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Havaalanında kaybolan ve unutulan eşyalar için ihale yapılacak