İstanbul’da 1.7 milyonluk kaçak tütün ve alkol operasyonu
İstanbul’da alkol ve sigara kaçakçılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda piyasa değeri 1 milyon 700 bin lira olan tütün ürünü ve alkol ele geçirildi.
Operasyon, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da operasyon düzenlendi. Baskında 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise 1 milyon 700 bin lira değerinde ürün ele geçirildi.
11 BİN 830 LİTRE ALKOL
Ele geçirilen kaçak ürünler arasında 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 dolu makaron, 25 bin etiket, 1340 paket kaçak sigara, 470 sahte bandrol, 393 adet içki şişesi, 1 adet poşetleme makinası olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken biri tutuklandı.