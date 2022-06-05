İstanbul’da 1682 göçmen yakalandı
İstanbul genelinde kamusal alanlarda düzensiz göçmenlere karşı gerçekleştirilen uygulamada 1682 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde ilgili birimlerin katılımıyla; dün İstanbul geneli belirli ilçelerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park, sahil ve benzeri kamusal alanlarda düzensiz göçmenlere karşı gerçekleştirilen uygulamada, 1682 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. DHA