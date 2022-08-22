İstanbul’da 21 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınanlar adliyeye gönderildi
İstanbul’da bir kafede yaşanan ve 21 kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 27 şüpheliden 23’ü adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin hastanede olduğu belirtildi.
Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan bir sitede geçtiğimiz Perşembe günü iki grup arasında, tabanca, bıçak ve sopaların kullandığı kavga yaşandı.
Yaklaşık 100 kişinin karıştığı kavgada 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’sinin silah, 4’ünün bıçakla yaralandığı öğrenildi.
27 ŞÜPHELİ
Aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan kavgaya müdahale eden polis 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 5’i ruhsatsız 9 tabanca, 2 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ünün silah ve bıçakla yaralandığı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlem yapılan şüphelilerden 23’ü bugün adliyeye gönderildi. Diğer şüphelilerin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.